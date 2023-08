Yvette van Boven maakt een serie over de koninklijke keukens Beeld -

Ben je ook zo benieuwd hoe het eraan toegaat in de keukens van koninklijke paleizen? Dan hebben we goed nieuws! Avrotros komt namelijk met een programma waarin tv-kok Yvette van Boven (54) langsgaat bij verschillende paleizen en een kijkje in de koninklijke keuken krijgt.