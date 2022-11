Yvette van Boven wint de titel Gouden Kookboek 2022

Dit is de tweede keer dat Yvette de prijs wint.

Genomineerden Gouden Kookboek

Er waren vijf Zilveren Kookboeken, oftewel genomineerden, in de race voor de titel; Cuisine Carine van Karin Gaasterland, Java van Maureen Tan, Noomi: De keuken van Irak van Sara Shawkat, Tofu van Emma de Thouars en Van Boven in het wild van Yvette van Boven. Laatstgenoemde ging er zoals gezegd met de winst vandoor, zo werd vandaag op de eerste dag van de Kookboekenweek (4 tot en met 13 november) bekendgemaakt in het tv-programma Tijd voor MAX. Voor het eerst mochten kookboekenliefhebbers ook meestemmen.

Yvette van Boven wint het Gouden Kookboek

Het Gouden Kookboek is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek. Een vakjury koos de vijf allermooiste, beste, verrassendste kookboeken: de Zilveren Kookboeken. Het publiek kon vervolgens op Kookboekenweek.nl stemmen op het Gouden Kookboek 2022. Vorig jaar won Seppe Nobels met zijn boek genaamd Een kookboek (Lannoo). Nadia Zerouali, winnaar van het Gouden Kookboek 2017, is voor het tweede jaar voorzitter van de vakjury. De andere culinaire fijnproevers en lezers uit de jury zijn Jonneke de Zeeuw (culinair publicist en influencer), Bart van Aken (boekverkoper van het jaar in 2013), Sarriel Taus (zakelijk leider van kunst- en designhub @droog) en Casper van Dijk (verkoper bij boekhandel Kramer in Winterswijk).

Van Boven in het wild

Van Boven in het wild is een herbarium, eetbare plantengids én receptenboek ineen. Al haar hele leven kookt Yvette met gratis proviand uit de natuur. Want waarom zou je tuinkers kopen als er hondsdraf tussen de stoeptegels groeit? Je moet het alleen wéten en leren herkennen. Daar helpt ze je in dit boek een handje bij. Yvette laat je de meest voorkomende wilde planten zien en leert je hoe je ze kunt herkennen en waar ze naar smaken. Zo leer je wildpluk gemakkelijk toe te passen in je eigen gerechten.

Wist je dat Yvette een eigen videoserie heeft op Libelle TV? In deze video geeft ze je een snelle tip waarmee je stoof altijd botermals wordt:

Bron: Tijd voor MAX