Yvon gaat weer op reis: nieuw internationaal seizoen ‘Boer zoekt vrouw’ in de maak

Aan het begin van het nieuwe televisieseizoen in september wilde KRO-NCRV nog niet veel zeggen over eventuele nieuwe afleveringen van Boer zoekt vrouw. Dat ze er zouden komen, was duidelijk, maar verder werden er geen details bekendgemaakt.

‘Boer zoekt vrouw’ internationaal

Nu is er dus een klein beetje meer nieuws. Producent Blue Circle deelt op hun website namelijk een oproep voor het nieuwe seizoen. En dat wordt weer eentje in het buitenland. In Europa, dit keer. Yvon Jaspers kent de weg natuurlijk al een beetje, in Onze boerderij in Europa trok Yvon Jaspers met een aantal Boer zoekt vrouw-stellen per camper door ons omringende landen. Dat beviel zo goed, dat er nu een heel nieuw seizoen wordt gemaakt in Europa.

Boeren gezocht

‘Ben jij een vrijgezelle boer(in), woonachtig in het buitenland en droom van je een relatie? Meld je dan aan voor Boer zoekt vrouw Europa’, valt er in de oproep te lezen. Boeren die willen meedoen, moeten een lange vragenlijst invullen bij hun aanmelding. Hoe ziet hun boerderij eruit, waarom zijn ze geëmigreerd? Hoelang zijn ze al vrijgezel? Belangrijke informatie voor de matchmakers.

Wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn, is nog steeds niet bekend. Maar als ze nu nog op zoek zijn naar kandidaten en ze daarvoor ook nog naar het buitenland moeten, gaat dat waarschijnlijk nog wel even duren.

Matthijs Albers bracht een bezoekje het meest spraakmakende stel uit ‘Boer zoekt vrouw’ dit jaar: boer Evert en zijn Maud. Hij had een heel leuk gesprek en ontdekte hoe het nou zit met Mauds bijzondere geboorteplek: