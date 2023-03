Yvon Jaspers deelt positief nieuws over aangevallen hond: “Dit gaan we vieren”

Begin deze week laat Yvon nog weten dat de eerste vier kritieke dagen nog niet voorbij zijn en dat Tommy nog steeds aan het bibberen is van de aanval. Hij is zelfs zó bang, dat hij niet onder de tafel vandaan komt. Het moge dus duidelijk zijn dat de hond een flinke klap heeft gehad. Toch kan hij vandaag weer voor het eerst kwispelen en dat is heel wat!

“Het helpt!”

‘Deze kwispel gaan we vieren’, zo schrijft Yvon in haar Instagram Stories. De presentatrice kan het niet laten om ook haar volger even te bedanken voor hun steun: ‘Dankjewel voor al jullie lieve, bemoedigende, betrokken berichten. Het helpt!’

“Niet stoppen met huilen”

Afgelopen weekend deelde Yvon het verdrietige bericht over Tommy en schreef ze dat hij ‘minutenlang door de modder is gesleurd en uit elkaar is gereten’. De presentatrice kon naar eigen zeggen ‘niet stoppen met huilen’.

