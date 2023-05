Yvon Jaspers geeft een update over hond Tommy: “Tom is back!”

Het was heel heftig om te zien toen ‘tv-hond’ Tommy op de tafel van de dierenarts lag met verwondingen. “Tom is tijdens zijn dagelijkse wandelingetje te grazen genomen door een enorme hond”, deelde Yvon twee maanden geleden op Instagram. “Minutenlang door de modder gesleurd en uit elkaar gereten. Nu diepe bijtwonden en hechtingen.”

De 11-jarige Tommy had in januari al een operatie achter de rug. De labradoodle had tijdens het stoeien zijn kniebanden gescheurd en zijn meniscus verbrijzeld.

Tom is back

Yvon laat zaterdag zien dat het weer goed gaat met haar hond bij een foto van het beestje. “Tom is back! Je zal als hond toch maar zo’n team hebben! Hij duikt onverstoord in zijn rol als ster van de show. Alsof er niks gebeurd is! Niet bang. Niet zenuwachtig. Gewoon helemaal zichzelf.”

Het heeft dus even geduurd voordat Tommy weer helemaal de oude was.

Levensles

Yvon geeft in haar bericht ook nog een levensles mee: “Doe als Tom. Hoe lelijk, agressief of kwetsend sommige mensen ook tegen je doen, vertrouw er gewoon op dat de meesten het goed met je voor hebben. (Ook een lesje voor mezelf trouwens. Bedankt Tom!).”

Of Tommy binnenkort ook weer terugkeert op tv is nog wel even afwachten.

Bron: Instagram