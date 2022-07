Yvon Jaspers steekt zélf de handen uit de mouwen in nieuwe spin-off van ‘Onze boerderij’

Dit nieuwe programma is al heel snel te zien op de buis. Pak je agenda er maar bij, want zaterdag 3 september gaat Onze boerderij: en nu zelf van start.

Spin-off van ‘Onze boerderij’

De bus waarmee ze normaal gesproken samen met Bertie door Europa reed voor Onze boerderij in Europa, is neergezet op een stuk grond en dient als uitvalsbasis. Yvon mocht door dat programma én Boer zoekt vrouw maar liefst zeventien jaar op honderden boerderijen meekijken, dus het starten van een eigen boerderij zou voor haar niet heel moeilijk moeten zijn. Toch is het runnen van een - kleinschalige - boerderij moeilijker dan je denkt.

Yvon Jaspers krijgt genoeg hulp

Gelukkig hoeft ze dit niet alleen te doen, ze krijgt hulp van verschillende bekende boeren. “De een heeft verstand van akkerbouw, de ander van kippen en weer een ander van varkens. Ze zullen mij helpen met het bouwen van stalletjes, adviseren over hoe we het beste de grond kunnen bewerken, welke dieren ik moet gaan houden en wat de grote valkuilen zijn”, liet ze eerder al weten. En natuurlijk steekt ook haar eigen gezin de handen uit de mouwen .

Het idee voor een eigen boerderij leeft al lang bij Yvon Jaspers. Een jaar of vijf geleden kreeg ze haar eigen jerseykoe Suus. “Zij woont bij Gijsbert, mijn buurboer. Ze leeft in zijn biologische kudde en zorgt voor de lekkerste romige melk. Ik heb Gijsbert gevraagd of ik voor een jaar een stukje van zijn land mag gebruiken. Na een paar jaar goed nadenken stemde hij enthousiast in.”

Vruchtbare grond

Enkele weken geleden liet ze op Instagram al vol trots weten dat ze in ieder geval vruchtbare grond heeft. “We did it! Vandaag een geweldige oogst binnengehaald. Wat kan je toch gelukkig worden van heerlijke piepers. En een heerlijk team dat zich vol overgave stort op ons landje en ons programma”, schreef ze toen bij een paar kiekjes en een filmpje.

Hoe Yvon Jaspers het ervaart om zelf boerin te zijn, is vanaf zaterdag 3 september te zien in de serie Onze boerderij: en nu zelf op NPO 1.

Bron: Onze boerderij, Instagram