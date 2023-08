Yvonne Coldeweijer had een partner die vreemdging: “Het zaait zoveel twijfel”

Yvonne wist met haar Instagram-account Life of Yvonne veel ‘juice’ te onthullen over Bekende Nederlanders. Geen BN’er is veilig. Vaak gaat het over vreemdgaan. In een interview met AD zegt Yvonne dat ze het hun eigen verantwoordelijkheid vindt wanneer ze informatie over hen deelt. Ook al zou ze daarmee relaties kunnen laten stranden en zijn er vaak gezinnen en kinderen mee gemoeid.

‘Het is hoogverraad’

“Als publiek figuur pluk je de vruchten van je bekendheid. Als je je dan misdraagt, moet je ook beseffen: soit, dan krijg ik het voor mijn kiezen. En heel vaak zijn het nog mannen die op sociale media mooi weer spelen met hun gezin ook. Zo nep. En die vrouwen weten dus gewoon van niets. Daarom ga ik er zo pittig in. Het is hoogverraad.”

Yvonne spreekt uit ervaring. “Ook ik had een partner die vreemdging.” Het gaat om de Australische rugbyer Nathan Daly met wie ze een relatie had. “Zo’n ontdekking draait om meer dan het met iemand anders naar bed gaan. Het zaait zoveel twijfel: is je hele relatie dan niets waard geweest?”

‘Als een trofee’

De juicekoningin kwam er zelf achter. “Hij was in het buitenland. Ik zocht iets in de berging en kwam een koffertje tegen dat ik nooit eerder had gezien. Daar zat een telefoon in met inlogs voor accounts op Facebook en heel veel foto’s. Allemaal slapende meisjes in bed. Ik lag er ook tussen. Als een soort trofee. Ik voelde me zo dom. Had ik het moeten zien aankomen?”

Yvonne heeft nu een (nog) onbekende vriend van wie ze zwanger is. Het is haar eerste kindje.

Bron: AD