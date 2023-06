Yvonne Coldeweijer is zwanger van haar eerste kindje

Hoewel de juicevlogger veel details deelt over het leven van BN'ers, weet ze haar eigen leven zeer privé te houden. Wie haar partner en de toekomstige vader van het kind is, is dan ook niet bekend. Wel deelt ze in haar stories nu voor het eerst een foto van hem.

Yvonne Coldewijer zwanger

Op de foto zitten de twee in een zwembad in Griekenland, terwijl ze uitkijken over de zonsondergang. Bij de foto schrijft ze de uitgerekende datum van hun kindje: ‘11-12-2023’. Daarachter plaatst ze een emoji van een baby, waarmee ze hint op een zwangerschap. Het is de eerste keer dat volgers een glimp opvangen van haar vriend, wiens naam nog onbekend is.

De foto van de aankondiging bekijk je hier.

