Zanger, danser en acteur Willem Nijholt (88) overleden

Nijholt werd geboren op Java in Indonesië. Na een jeugd in een jappenkamp belandde Nijholt in 1957 op de toneelschool. Van 1960 tot 1970 speelde hij onder meer bij het Rotterdams Toneel en de Nederlandse Comedie.

Daarna ging Nijholt met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp de theaters in. Ook op televisie was hij regelmatig te zien, in onder meer Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?

Niet meer in de publiciteit

In 2018 liet Nijholt weten ‘absoluut niet meer in de publiciteit te willen verschijnen’. De acteur, ook bekend van De Stille Kracht en Willem van Oranje, hoopte zijn dagen in rust te slijten in Frankrijk.

,,Ik heb op geen enkele manier nog zin om in Nederland met mijn hoofd in kranten of op televisie te verschijnen. Ik wil het restant van mijn leven alleen in familiekring doorbrengen”, zei hij destijds.

In 1977 werd Nijholt onderscheiden met de Johan Kaart Prijs. Hij werd in 2011 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn laatste rol was in Penoza (2013). Daarvoor was hij te zien als jurylid in de musicaltalentenjacht Op Zoek Naar.

Bron: AD, ANP