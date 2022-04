Zanger Jan Rot op 64-jarige leeftijd overleden

“Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde het leven verlaten. Hij heeft gekozen voor een stille crematie, zonder uitvaart”, staat op zijn Twitterpagina. Gevolgd door de mooie quote: ‘Ik blijf bij je, ook als ik er niet meer ben.’

Jan Rot

Jan was een bekende Nederlandse zanger, componist, tekstdichter en vertaler. Maar het meest van alles was multitalent Jan Rot misschien wel liefhebbende man en vader. In Volle zalen vroeg presentator Cornald Maas aan Jan hoe hij het voor zich ziet als hij er niet meer is en hoe hij het liefst herinnerd wil worden. Jan dacht daar niet zoveel van, antwoordde hij: “Als ik binnen tien jaar vergeten ben, dan ben ik maar binnen tien jaar vergeten.” Vroeger vond de zanger naar eigen zeggen meer dat zijn ‘erfenis of de meesterwerken’ die hij had gemaakt, moesten worden herinnerd. Maar nu is dat niet meer zo. “Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen, vooral dankzij mijn vrouw Daan.”

Online afscheidsalbum van Jan Rot

Jan kreeg in augustus te horen dat hij uitgezaaide darmkanker had en niet meer beter kon worden. Onlangs gaf hij al aan aan dat zijn conditie erg hard achteruit ging. “Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb. Mijn conditie holt achteruit”, schreef de zanger in een persoonlijk bericht. Afgelopen zondag deelde hij ‘met een lach en een traan’ zijn online afscheidsalbum I.P.V kaarten.

