De zangeres en presentatrice moest recent weer aan deze gebeurtenis denken toen Meat Loaf onlangs overleed, vertelt ze in het radioprogramma De perstribune. Dat was ook vlak na alle onthullingen rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland.

Met tong

“We zongen op het Grand gala du disque samen Paradise by the dashboard light”, vertelde Angela. “Het was heel leuk. Maar aan het einde was hij erg enthousiast. Hij pakte mij vast en zoende mij plat op mijn bek en stak even zijn tong erin.” Aangezien de Dolly Dot te verbouwereerd was om te reageren, zei ze niks. “Er was veel applaus en muziek. Daarna zei ik wel: ‘Don’t do that’. Maar ja, dan is het al gebeurd natuurlijk.”

Vader van een klasgenootje

Maar die ongewenste tongzoen van Meat Loaf was niet de enige keer dat Angela seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Toen ze heel jong was, had ze ook een vervelende ervaring met een oudere man. “Op een verjaardagsfeestje van een klasgenootje van de middelbare school duwde een vader mij ineens tussen de jassen. Hij stook zijn tong in mijn mond, zat aan mijn kleine borstjes te frummelen en stopte zijn hand in mijn kruis”, vertelt ze openhartig. “Dit heb ik eigenlijk nooit tegen iemand gezegd, maar ik had er verder ook niet echt last van.”

Prooi

Wel vindt Angela het bizar dat zo goed als iedere vrouw zoiets meemaakt. “Dit was grensoverschrijdend, elke vrouw kent dit soort confrontaties. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je altijd maar prooi bent.” Eerder vertelde Angela in HLF8 al dat zij na deze onthullingen rond The voice gelijk contact heeft opgenomen met alle deelnemers waar zij als jurylid in de loop der jaren contact mee had. “Dat zijn er iets van 130, dus ik ben er nog niet”, zei ze toen. “Maar in de meeste berichten die ik terugkrijg, zeggen ze dat ze het allemaal heerlijk hebben gehad bij The voice en dat het een spannend avontuur was.”

Bron: De Perstribune