Zanger Sting zingt lied ‘Russians’ uit 1985 opnieuw: “Dacht dat het nooit meer relevant zou zijn”

Het lied gaat over de dreiging van een atoomoorlog.

Sting zingt Russians opnieuw

In het lied zingt Sting over Mr. Oppenheimer’s deadly toy. Oppenheimer was de wetenschapper die de eerste atoombom ontwikkelde. Sting legt uit: “Ik heb dit lied zelden gezongen sinds het geschreven is, omdat ik dacht dat het nooit meer relevant zou zijn.”

Pleidooi voor menselijkheid

Nu is het dat helaas wel weer: “Maar in het licht van de bloedige en jammerlijk misplaatste beslissing van één man om een ​​vreedzame, niet-bedreigende buurman aan te vallen, is het lied opnieuw een pleidooi voor menselijkheid.”

‘Stop de oorlog’

Hij vervolgt: “Voor de dappere Oekraïners die vechten tegen deze wrede tirannie en ook voor de vele Russen die ondanks de dreiging van arrestatie en gevangenschap protesteren. We houden allemaal van onze kinderen. Stop de oorlog.” Hij sluit zijn bericht af met het verzoek om aan Oekraïne te doneren.

Bron: Instagram