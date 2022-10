Zangeres Floor Jansen (41) heeft borstkanker: “Ik wil weer gezond zijn, mijn dochter zien opgroeien, ik wil leven”

‘Het leven komt in golven, met ups en downs’, zo begint Floor haar post. ‘Ik heb op veel hoge golven mogen rijden en ik heb deze allemaal met jullie gedeeld op social media. Maar nu heeft een nieuwe golf mij geraakt en helaas is het geen goede. Ik heb borstkanker.’

Niet-agressieve vorm van kanker

Floor, die met haar man en dochter Freja (5) in Zweden woont, vertelt dat ze de diagnose iets meer dan twee weken geleden kreeg. ‘Morgen word ik geopereerd om de tumor te verwijderen. Mijn prognose is heel goed. Het lijkt erop dat het een niet-agressieve vorm van kanker is.’ De zangeres laat weten dat ze haar borst kan behouden en dat ze verwacht na de operatie kankervrij te zijn. Ze zal de komende drie maanden waarschijnlijk nog bestraald worden. ‘We zullen meer weten na de operatie.’

Gewoon weer gezond zijn

De diagnose zette haar leven even flink op zijn kop. ‘Alles wat je belangrijk vond in het leven verandert binnen enkele minuten door deze diagnose’, zo legt ze uit. ‘Nu wil ik gewoon weer gezond zijn, mijn dochter zien opgroeien tot een vrouw; ik wil leven. En het engste aan deze diagnose is dat ik dacht dat ik gezond was. Ik voelde de kanker niet, ik wist niet dat het er was.’

Belangrijke boodschap

Floor kwam er onlangs achter omdat ze voor een routinecontrole een mammografie liet maken. ‘Als ik daar niet heen was gegaan, zou de tumor onopgemerkt zijn gebleven. Over een jaar had dit veel groter kunnen worden. De gedachte daaraan doet me dit verhaal met jullie delen. Een mammografie is levensreddend.’

De zangeres zegt dat haar Europese tour met Nightwish, die eind november van start gaat, vooralsnog gewoon doorgaat.

Bron: Instagram