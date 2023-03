Zangeres Floor Jansen na kankerdiagnose zwanger van tweede kindje: ‘Het leven is mooi’

Op Instagram plaatst ze een lieve foto waarmee ze dit blijde nieuws bekendmaakt.

Floor Jansen is zwanger

‘Het leven is mooi’, schrijft ze daarbij. ‘We zullen straks niet meer met zijn drietjes zijn, maar met vier. Freja zal grote zus worden. We zijn erg blij dat we dit speciale nieuws met jou kunnen delen.’

Gezin

Freja is de vijfjarige dochter van Floor, die ze op 15 maart 2017 met haar man Hannes van Dahl kreeg. Op Instagram staat het drietal op de foto waarbij Freja een echofoto omhoog houdt.

Carrières

Hannes is net als Floor bekend uit de muziekwereld. Hij is namelijk drummer in de Zweedse band Sabaton. Floor is bekend als zangeres van de metalband Nightwish, maar kreeg na haar deelname aan De beste zangers in 2019 nóg meer bekendheid.

Ziekte

De laatste tijd was Floor vooral in het nieuws om een minder goede reden: ze kreeg de diagnose borstkanker en moest daarvoor onder het mes. Na een verwijdering van de tumor en een lymfeklier werd ze gelukkig kankervrij verklaard. Sinds november treedt ze weer op.

