Zangeres Floor Jansen staat weer op het podium: “Zo dankbaar”

Via Instagram vertelt Floor hoe het nu met haar gaat.

Emotionele achtbaan

“Om op het podium te staan na de achtbaan van afgelopen weken was intens. Een ritje op zichzelf. Met alle verschillende emoties die door me heen gaan tijdens het zingen van deze geweldige Nightwish-nummers. Wat een aftrap”, schrijft de zangeres bij een stralende foto.

Dankbaar

‘Ik ben zo dankbaar dat ik deze show eindelijk kan spelen na al die beproevingen. Ik ben nog niet volledig hersteld, maar het lukt me met het energieke publiek en de geweldige mensen met wie ik werk en leef tijdens het toeren”, vervolgt Floor.

Borstkanker

Floor, die met haar man en dochter Freja (5) in Zweden woont, kreeg in oktober de diagnose borstkanker. “Het lijkt erop dat het een niet-agressieve vorm van kanker is”, schreef de zangeres op Instagram. De diagnose kwam voor haar uit het niets. Ze had geen klachten en de tumor werd tijdens een routineonderzoek ontdekt. “Als ik niet was gegaan, zou de tumor onopgemerkt zijn gebleven. Over een jaar had hij veel groter kunnen zijn. Vanwege die gedachte deel ik dit verhaal. Een mammogram kan je leven redden!”

