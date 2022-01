Op Instagram plaatst Karen een foto van de jas van het merk Etro, met daarbij de tekst: ‘Vinted, zonet opgelicht. Geld kwijt én jas kwijt. Wat gaan jullie hier aan doen?’

Karen Damen opgelicht

Wanneer je een item op Vinted koopt, kun je na het ontvangst van het item aangeven of je tevreden bent met het product. Als het item nep is of niet in orde, kun je weigeren te betalen. Vermoedelijk heeft de koper van Karen dit gedaan en is zij op deze manier opgelicht.

Herkenning

Op haar bericht op Instagram ontvangt Karen veel reacties van volgers die hetzelfde hebben meegemaakt. Oplichters die een item kopen met de intentie om aan te geven dat het item niet in orde of nep is, zodat ze niet hoeven te betalen, zijn er blijkbaar veel op het platform.

Tips om de kans op oplichting op Vinted te verkleinen:

Controleer het profiel van degene aan wie je wil verkopen of van wie je wil kopen. Kijk naar de feedback die door andere leden is achtergelaten.

Verkoop je een item van een designer? Zorg dat je bewijs van echtheid laat zien. Denk aan bonnetjes en certificaten. Zo kan Vinted de authenticiteit van een product te beoordelen.

Natuurlijk kun je je ook afvragen of het wel verstandig is om heel dure items via Vinted te verkopen. Wanneer je alleen items met een lage waarde verkoopt, kun je ook niet voor grote bedragen worden opgelicht.

Betaal alleen via Vinted. Wil een verkoper of koper de betaling regelen buiten Vinted om? Doe dit niet. De kans is groot dat je met een oplichter te maken hebt.

Lijkt een deal te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook.

Vertrouw je een koop niet? Vraag een nieuwe foto van het product mét een handgeschreven briefje met de datum erop. Vraag om extra foto’s wanneer er weinig foto’s te zien zijn.

Geef nooit persoonlijke informatie aan je koper/verkoper als dit niet nodig is.

