Zangeres Karsu is verloofd: ‘I said yes!’

Het stel deelt twee prachtige foto’s van het bijzondere moment op Instagram. Karsu schrijft hierbij: ‘I said yes!’

Karsu is verloofd

De felicitaties stromen binnen en ook bekend Nederland laat weten dolblij te zijn voor het stel. Zo worden ze onder andere gefeliciteerd door Chantal Janzen, Miljuschka Witzenhausen en Samantha Steenwijk.

Verlovingsring

Toen de twee donderdagavond bij het Televizier Ring-gala waren, besloten ze daar ook nog even te poseren. Waar winnaars van deze televisieprijzen graag hun Televizier-ring showen door hun hand in de lucht te steken, deed Karsu dat met haar prachtige verlovingsring.

Liefdesleven

Karsu was niet altijd zo gelukkig in de liefde. Ze was 12,5 jaar samen met haar ex-partner toen ze ontdekte dat hij niet was wat ze dacht. “Hij leidde een dubbelleven. Ik ben daar pas achter gekomen tijdens de pandemie, omdat mijn concerten toen werden afgelast en ik ineens veel thuis was. Het is nog steeds heel erg pijnlijk, ik heb een heftige tijd achter de rug”, vertelde Karsu eerder dit jaar in Linda magazine.

