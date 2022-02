En dat doet ze prachtig.

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson is een Amerikaanse zangeres en singer-songwriter. Ze werd bekend door haar deelname aan talentenjacht American Idol, die ze won in 2002. Haar muzikale carrière nam een vogelvlucht, en nog altijd is ze niet weg te denken uit de spotlights.

Cover

De zangeres heeft sinds een poosje ook een eigen show, die The Kelly Clarkson Show heet. Hier ontvangt ze allerlei gasten en zingt ze zelf ook geregeld muziek van anderen in de rubriek Kellyoke. Ditmaal coverde ze zomaar het songfestivalliedje van Duncan Laurence, wat ook hem ter oren is gekomen.

Sprakeloos

Aan RTL Boulevard vertelt Duncan: “Ik weet niet wat er aan de hand is met die track, maar het blijft maar gaan. Een aantal minuutjes geleden kreeg ik een melding dat Kelly mijn liedje heeft gezongen en daarna ook heeft gepost. Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Ik ben er sprakeloos van. Ik ben m’n week denk ik nog nooit zo lekker begonnen”, aldus de zanger.

Bron: RTL Boulevard