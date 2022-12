Zangeres Margriet Eshuijs (70) overleden

Margriet kwam uit een heel muzikale familie. Haar ouders hadden een muziekzaak in Zaandam. Ze verkochten instrumenten en runden een muziekschool. Vader Eshuijs speelde accordeon en op haar derde leerde Margriet ook al accordeon spelen. Later werd dat gitaar.

House for sale

In de jaren zestig begon haar muziekcarrière. Ze richtte in 1972 de popgroep Lucifer op. Zij zong, speelde piano, orgel én gitaar, en haar band had een bekende drummer: Henny Huisman. In 1974 scoorden ze een grote hit met het nummer House for sale. Het lied staat ook dit jaar weer in de Top 2000, op nummer 1519. Met haar eigen Margriet Eshuijs Band had ze in de jaren tachtig een hit met Black pearl.

Veel prijzen gewonnen

Later ging de zangeres solo en gaf ze les aan het conservatorium in Alkmaar en Leeuwarden. Wel speelde ze nog in de Nijmeegse band The Dream, van haar man Maarten Peters. Margriet ontving in haar carrière veel muziekprijzen, waaronder drie Edisons en een Gouden Harp.

Alpe d’HuZes

Samen met haar man zette Margriet zich in voor kankerpatiënten en hun naasten. Ze verzorgden de muziek rondom het jaarlijkse evenement Alpe d’HuZes.

Henny geschrokken

Haar oud-collega in Lucifer Henny Huisman is erg geschrokken van het nieuws. “Ze was een lieve, sociale en zeer muzikale vrouw, die veel te vroeg is heengegaan. Ik ben even stuk”, laat hij aan het ANP weten.

Bron: AD/ANP