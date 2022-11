Zangeres Marianne Weber gaat met pensioen

Het is mooi geweest voor Marianne Weber: de zangeres gaat binnenkort met pensioen. Dat besluit komt nadat de 66-jarige onlangs genas van borstkanker. ‘Ik ga nog een aantal jaren van mijn leven genieten,’ vertelt de zangeres aan de Telegraaf.

Marianne Weber met pensioen

Ze maakte een succesvol album met Frans Bauer, trad jarenlang op in zowel Nederland als België en scoorde aardig wat hits in haar genre. Je kunt dus wel spreken van een succesvolle carrière, maar daar zet Marianne Weber nu een punt achter. Op 66-jarige leeftijd besluit de zangeres met pensioen te gaan. Hoewel het voor fans misschien uit de lucht komt vallen, twijfelt Weber er zelf al langer over. In de Telegraaf vertelt ze het volgende: “Wat ga ik nou doen, optreden, muziek uitbrengen of er een streep onder zetten?” Het is het laatste geworden. Haar geplande optredens maakt ze nog af, maar daarna is het voor Weber tijd om van het vrije leven te genieten. Sinds ze van de diagnose borstkanker genas, geniet ze vooral van de kleine dingen in het leven: “Ik ben al blij dat ik nog leef,” gaf ze eerder aan. En dat genieten van de kleine dingen doet ze overigens op een prima plek: de zangeres woont al jaren op het zonnige Gran Canaria.

Artiestenwereldje

Behoor je tot de showbizzwereld, dan zitten daar nou eenmaal positieve en negatieve kanten aan. Ook voor Weber: “De fans zal ik missen, maar het artiestenwereldje zelf absoluut niet.” Wat ze daar mee bedoelt, is niet bekend. Voor haar geliefde fans heeft ze nog getwijfeld over een afscheidsconcert in Carré, maar daar ziet ze toch vanaf. “Als ik het wel had gedaan, dan had ik willen uitpakken met de beste band die er is en een mooi decor. Maar dat is allemaal niet te betalen. En daarbij, ik vind ook niet dat ik mee kan tellen met de top van de Nederlandse muziekindustrie.”

Bron: ANP