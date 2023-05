Zangeres Numidia raakt gewond in ‘Het perfecte plaatje’: “Heel erg geschrokken”

Er keken bijna een miljoen Nederlanders naar de tweede aflevering van ‘Het perfecte plaatje op reis’, waarbij de kandidaten een actiefoto moesten schieten in een Zuid-Afrikaans zandlandschap. Voor Numidia werd die actie wel heel heftig.

Numidia in ‘Het perfecte plaatje’

Zij krijgt de opdracht om sandboarders te fotograferen. Dat blijkt nogal lastig, want de boarders luisteren niet goed naar de fotograaf: “Ik probeer ze uit te leggen wat ik graag wil zien. De eerste man deed dat ongeveer, slidings maken, toen kwam er allemaal zand in mijn camera. Nu heb ik zijn billen in beeld.”

Even later besluit ze om de sandboarders op haar en de camera af te laten komen, maar dan gaat het mis. Eén van de mannen komt recht op Numidia af en botst tegen de zangeres aan. Daarop schreeuwt zij het uit van de pijn. Ze begint te huilen en wordt al snel geholpen door de crew. Later in de aflevering vertelt ze het volgende tegen de camera’s: “Het eerste waar ik aan denk op zo’n moment is: ik wil niet naar huis. Op dat moment kun je niet eens meer normaal nadenken. Het zijn allemaal flitsen die je door je hoofd heen gaan. Ik was gewoon heel erg geschrokken. Echt heel erg.”

Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Samen met presentator Tijl Beckhand blikt Numidia terug op het moment. “Ik ging letterlijk liggen zodat hij op mijn been afkwam en niet op mijn hoofd. Maar ik denk dat het gewoon een spier was, dus niets ergs aan de hand. Ik was te enthousiast, denk ik, ik heb niet uitgekeken.”

Reacties thuis

Kijkers staan overigens volledig achter de zangeres en vinden dat de sandboarders een fout maakten. Als zij beter hadden opgelet, had de botsing volgens velen voorkomen kunnen worden.

#hetperfecteplaatje wat een amateurs die "sporters". Sorry... — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) 17 mei 2023

Sorry maar die gozer met dat sandboard had toch niet recht op haar af moetem blijven gaan? Dat was toch nie wat ze vroeg? #hetperfecteplaatje — 🐧•🐢•🎻•Kaylee•🎻•🐢•🐧 (@spookinslot) 17 mei 2023

Sorry hoor, maar ik erger me aan die suffe sandboarders #hetperfecteplaatje #hetperfecteplaatjeopreis — Claudia (@_cloudy_a) 17 mei 2023

Bron: RTL