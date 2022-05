“Mijn hart stroomt over”, aldus Shary-An.

Shary-An is in verwachting

Waar Nena bij de eerste zwangerschap hun kindje droeg, is nu Shary-An zwanger. De voormalige The voice of Holland-kandidaat maakt dit nieuws bekend met lieve gezinsfoto’s, waarop al goed te zien is dat ze zwanger is. “Samen met jullie wil ik groeien, samen met jullie wil ik zijn”, zegt ze We leven momenteel in zo’n bijzondere tijd, mijn hart stroomt over bij het idee dat we dalijk met z’n vieren zijn.”

Felicitaties

Shary-An en Nena ontvangen veel felicitaties, ook van bekend Nederland. Zo worden ze onder anderen gefeliciteerd door Bridget Maasland, Roxeanne Hazes, Merel Westrik en Claudia de Breij.

Kinderwens

Shary-An wilde altijd al twee kinderen met Nena. Zo zei ze ooit in een interview met AD: “Mijn lijf zegt het. Ik wil er twee, dat zou perfect zijn.” Hoe ze als ouders voor dochtertje Billie zijn? “We zijn vooral relaxte ouders, die Billie overal bij willen betrekken. Ik zie ons over een paar jaar wel op een festival staan. Doen we Billie gewoon een koptelefoon op.”

Relatie

Shary-An en Nena hebben zo’n zeven jaar een relatie. Ze leerden elkaar kennen in een restaurant waar ze toen allebei werkten. In 2021 werd dochtertje Billie geboren. Shary-An werd bekend door haar deelname aan The voice of Holland en deed later ook mee aan Expeditie Robinson.

Sanne Vogel en haar vriend Melchior Schimmel zijn al een lange tijd verloofd, maar de huwelijksdatum is nog niet geprikt. Dit is waarom:

Bron: Instagram