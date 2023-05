Zangeres Shirma Rouse staat stil bij haar gewichtsverlies: "Van ver gekomen”

Tot nu toe dus, want volgens Rouse zelf heeft ze nog een lange weg te gaan. Toch staat ze vandaag stil bij haar gewichtsverlies: “Even een kleine herinnering voor mezelf! Ik ben echt van ver gekomen!”

Shirma Rouse trots op gewichtsverlies

In de Instagram-post deelt Rouse een serie voor- en na-foto’s waarbij het gewichtsverlies duidelijk zichtbaar is. Hoewel ze zelf nog meer kilo’s kwijt wil, is ze trots op het resultaat dat ze tot nu toe heeft bereikt. “Het gaat niet om het eindresultaat maar om de weg ernaar toe,” aldus de zangeres.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Shirma Rouse (@shirmarouse) op 7 May 2023 om 8:40 PDT

Schildklierprobleem

In AD-bijlage Mezza vertelde Rouse vorig jaar uitgebreid over haar dieet. Daarin gaf ze ook aan dat ze al haar hele leven aanleg heeft om aan te komen. “Ik heb een traag werkende schildklier, vanaf mijn tienertijd. Mijn oma van moederskant had het ook. Ik kreeg medicatie, maar sinds ik ben afgevallen hoeft dat niet meer.” Ondanks de wens om (nog meer kilo’s) af te vallen, is de zangeres altijd blij met haar lichaam geweest. “Alles vind ik er mooi aan, ik ben een compleet pakket, ik kom van God.”

Ook bezig met afvallen? Hierom gaat dat makkelijker als je stopt met alcohol drinken:

Bron: Instagram