Zangeres Sieneke en haar man Jan gaan na 10 jaar scheiden

Dit schrijven Sieneke en Jan in een verklaring. Het duo was sinds 2013 getrouwd en hebben samen twee kinderen: Rosalie (8) en Dani (5).

Verdrietige situatie voor Sieneke en haar gezin

“We zijn tot te conclusie gekomen dat we langzaam uit elkaar zijn gegroeid en dat te lang op zijn beloop hebben zijn beloop hebben gelaten”, schrijft de volkszangeres. “Het is voor ons allemaal een verdrietige situatie. Gelukkig is er geen ruzie of narigheid en zijn we ervan overtuigd dat de mooie jaren en fijne herinneringen een goede basis vormen voor de liefdevolle zorg voor onze twee prachtige kinderen.”

Privacy

Sieneke en Jan hopen dat iedereen hen voorlopig even met rust laat. “We nemen de tijd en geven elkaar de ondersteuning om de nieuwe situatie zo goed mogelijk te vormen. Wij verwerken dit graag samen in alle rust en onze privacy wordt zeer op prijs gesteld de komende tijd.”

