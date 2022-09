Ze is weer helemaal terug: ook hier ga je Linda de Mol in zien

Linda pakt haar comeback niet bepaald rustig aan. Dit najaar is ze ook in een nieuwe komedieserie te zien.

Rol die dichtbij haar ligt

De serie gaat Five live heten en is binnenkort op SBS te zien. In de komedieserie speelt Linda de Mol een rol die dichtbij haar ligt. Haar personage is namelijk de presentatrice van een talkshow.

Lies Visschedijk en Daan Schuurmans

Soof-actrice en goede vriendin Lies Visschedijk speelt ook in de serie. Haar personage is eindredacteur van de talkshow. Ook Daan Schuurmans is in de komedieserie te zien, hij speelt de zenderbaas.

Lies bij ‘Jinek’

Lies was dinsdagavond te gast in de talkshow Jinek. Daar vertelde ze over de nieuwe serie en onthulde ze dat de opnames de afgelopen maanden al hebben plaatsgevonden. Het zal dus niet lang meer duren voordat Five live op de buis verschijnt.

Band met Linda

Eva vroeg natuurlijk nog even aan Lies hoe het met Linda gaat: “Prima, en ik vond het heel fijn om dit project met haar te doen. Linda en ik zijn een beetje familie, we kennen elkaar al heel lang. Dus het was heel fijn om bij elkaar te zijn.”

Hoe het er écht aan toegaat

De serie gaat over het reilen en zeilen van een talkshow, dus Lies kon het niet laten om eens goed te observeren hoe het er achter de schermen bij Jinek aan toe gaat. “Ik heb ook Linda de hemd van het lijf gevraagd over talkshows. En ja, ik zit hier ook heel de tijd te kijken”, aldus Lies. Over haar eigen rol vertelt ze: “Als eindredacteur ben ik doodsbang voor mijn leidinggevende, maar keihard voor de mensen onder me. Dus ik lik naar boven en ik trap naar beneden.”

Wist je dat Linda dít bijzondere aanbod heeft laten schieten?

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Jinek