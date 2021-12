Ze staan weer! De mooiste kerstbomen van BN'ers in 2021

BN’ers maken er ieder jaar weer een sport van om de mooiste boom neer te zetten. Hoog tijd om die eens op een rijtje te zetten. In willekeurige volgorde:

Sylvie Meis

Oké, niet helemaal willekeurig. Want als één frau de koningin van kerst is, dan is het ons Syl wel. Je weet dat de feestperiode is begonnen als zij haar glamkiekjes deelt op Instagram.

Patricia Paay

Patricia Paay liet het dit jaar over aan haar liefde Robbert. Eerlijk is eerlijk: hij heeft het huis erg gezellig aangekleed zo.

Do

Do hangt zelf de slingers op en fleurt haar boom op met kleur, kleur en nog meer kleur. Helemaal volgens de laatste trends.

Daphne Deckers

Daphne Deckers kiest voor traditioneel rood, maar dan wel met een accent van tennis, boeken en sushi.

Fred van Leer

Als Sylvie de koningin is van kerst, is Fred van Leer zonder twijfel de koning. De stylist maakt er ieder jaar werk van om een hysterische boom neer te zetten.

Georgina Verbaan

Hoe gekker en feller, hoe beter, moet Georgina Verbaan gedacht hebben.

Patrick Martens

Patrick Martens heeft zijn kunstboom volgehangen met ontelbaar veel lichtjes en kleurrijke ornamenten.

Leco van Zadelhoff

Het is ieder jaar weer een strijd om de boom bij Leco en Carlos thuis. Zo te zien en lezen, won Carlos dit jaar.

Claudia de Breij

Waarom zou je één kerstboom nemen, als je er ook twee kunt neerzetten? Wij kunnen niet kiezen welke boom van Claudia de Breij we mooier vinden.

Francis van Broekhuizen

Gekleurde lampjes, slingers en heel veel kerstornamenten: die van Francis van Broekhuizen staat.

