Niclas is een Duitse kunstenaar en onthulde in New York zijn nieuwe kunstwerk Castello CUBE, een vierkant blok van 24-karaats goud. De 43-jarige kunstenaar werkte maar liefst 4500 uur aan zijn project en daar hangt dan ook een flink prijskaartje van € 10 miljoen aan.

Trotse Sylvie

Het kunstwerk werd een aantal uur tentoongesteld in Central Park voordat het naar een geheime locatie werd gebracht. Sylvie was natuurlijk van de partij om haar geliefde te steunen en dat leverde een reeks aan zeldzame kiekjes op. Tegen het Duitse blad BILD zegt Sylvie dat het woord ‘trots’ niet kan uitdrukken wat ze voor haar man voelt. “Ik ben enorm blij dat ik hem vandaag kan ondersteunen”, zegt ze.

Bruiloft

De bruiloft van Sylvie en Niclas werd uitgesteld door corona, maar in september 2020 stapten de twee dan eindelijk in het huwelijksbootje. Het koppel ontmoette elkaar op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman.

Bekijk de foto’s van de shoot in New York hieronder:

Niclas Gastello, Sylvie Meis en het gouden kunstwerk in New York. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Beeld BrunoPress/Abaca Press

Beeld BrunoPress/Abaca Press

Niclas Gastello en Sylvie in New York. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS.COM Beeld BrunoPress/Abaca Press

Sylvie Meis (40) onthult hoe ze haar huid zo jong houdt:

Bron: RTL Boulevard