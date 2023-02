Zet je schrap: Legally Blonde 3 komt eraan

Dat maakte de site Deadline in 2020 bekend en inmiddels zeiden ook de schrijfster en twee hoofdrolspelers ‘ja’ tegen een deel 3, bijna twintig jaar nadat Legally Blonde 2: Red, White & Blonde op het witte doek verscheen.

Legally Blonde 3

Het blijven golden oldies, de Legally Blonde films met Reese Witherspoon in de hoofdrol. Elle Woods is één van de meest iconische filmpersonages ooit. Niet alleen is ze geobsedeerd met roze en neemt ze chihuahua Bruiser overal mee naartoe, ook maakte ze al videodagboeken vér voor social media en vecht ze als advocaat in de rechtbank de moeilijkste zaken uit. Ehm, girlpower!

Sinds 2018 is er al sprake van een derde deel, maar onder andere door de coronapandemie werd dit uitgesteld. Nu wordt de fantasie van velen toch werkelijkheid, want schrijfster en producer Mindy Kaling heeft ‘ja’ gezegd tegen het project, net als Reese Witherspoon en actrice Jennifer Cooligde (ofwel schoonheidsspecialiste Paulette Bonafonté).

Ze is erbij

En dat laatste is essentieel, want zonder Paulette natuurlijk geen Legally Blonde. Jennifer zelf liet aan de Amerikaanse site Extra weten: “Natuurlijk doe ik mee. We praten er al een lange tijd over. Misschien gaat het nu ook wel echt snel gebeuren. Het lijkt me geweldig om mee te doen aan Legally Blonde 3, dus ik zeg zeker ja.”

Het langverwachte vervolg

Een officieel plot is nog niet bekend, maar naar verwachting zal Elle Woods deze keer ergens in de 40 zijn. Legally Blonde 2 eindigde met de bruiloft van Elle en Emmett en laat doorschemeren dat de twee in D.C. blijven. We fantaseren er alvast over hoe dat verder gaat...

Reese verklapte een aantal jaar geleden alvast het een en ander aan The Hollywood Reporter. “Legally Blonde 3 wordt zo leuk. Vol mode en geweldige feministische ideeën. Een groot deel van de cast zal terugkeren. Het wordt gewoon geweldig. We moeten het alleen eerst nog filmen.”

Uiteraard melden we ons zodra we meer weten!

