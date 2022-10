Zieke dochter van Willeke Alberti geeft gezondheidsupdate: “Vertrouwen in mijn lichaam”

“Goedemorgen dierbaren. Ik vond het tijd om een update te geven over mijn welzijnsreis”, zo begint Daniëlle de video. Terwijl ze in de camera praat, is te zien dat ze in een auto zit. “Ik ben onderweg naar Gronau in Duitsland omdat in Duitsland de holistische geneeswijze meer genormaliseerd is”, zo legt ze uit. Danielle vertelt dat ze al tal van alternatieve genezers en reguliere artsen heeft geconsulteerd.

Wekelijks naar Duitsland

Ze voelt zich er fijner bij om de holistische behandelingen in Duitsland voort te zetten. “Het is hier meer een onderdeel van de medische wereld”, zo legt ze uit. “In Nederland is het altijd nog een beetje lastig.” Volgens Daniëlle werken de medische artsen en holistische genezers in ons land nog niet zo goed samen met elkaar. Daarom gaat ze nu momenteel twee keer per week naar Duitsland voor onder andere een infuus met vitamine C. De dochter van Willeke laat weten dat ze met een positieve blik vooruit blijft kijken. “Ik heb vertrouwen in mijn lichaam en het proces”, zo sluit ze de video af.

Halfzusje Johnny de Mol

Daniëlle is het halfzusje van Johnny de Mol. Willeke kreeg Daniëlle samen met musicus Joop Oonk. Ze heeft haar dochter de afgelopen jaren niet in de buurt gehad. Daniëlle is getrouwd met voetbaltrainer John van ’t Schip en ze hebben samen met hun kinderen Davey en Estelle in Italië, Australië, Mexico en Griekenland gewoond.

Bron: Instagram