Zieke dochter Willeke Alberti deelt gezondheidsupdate: “Ik probeer er nog iets leuks van te maken”

Daniëlle krijgt destijds te horen dat ze nog maar een half jaar te leven heeft als ze niet behandeld zou worden. Ze kiest er uiteindelijk voor om behandelingen binnen de reguliere en alternatieve geneeskunde te ondergaan. In de update op Instagram laat ze weten dat de behandelingen haar zwaar vallen.

“Twintig kilo afgevallen”

Afgelopen december onderging ze voor de zevende keer een behandeling. “Voor wie zich afvraagt hoe het met me gaat en wat de tumoren me tegenwoordig geven? De zevende lokale chemokuur op 5 december hielp om de tumoren kleiner te maken, maar het sloeg me neer in mijn algehele welzijn”, zo schrijft ze. “Twintig kilo afgevallen, luiers aan, drie haren op mijn hoofd links, schildklier en nieren hebben het zwaar, pijnlijke zenuwen in linkerbeen.”

“Niet zo gemakkelijk”

Ondanks alles laat Daniëlle zich niet uit het veld slaan en heeft ze zo haar eigen manier om overal mee om te gaan. “Overgave aan alle gaven van het leven met nederigheid voor het lichaam en de aarde en krukken om te lopen. Niet zo gemakkelijk, het maakte het de afgelopen maand gemakkelijker met de onvoorwaardelijke liefde van mijn familie.”

Positief blijven

Bij een familiekiekje die werd gemaakt voordat haar zoon terugkeerde naar zijn woonplaats Melbourne in Australie schrijft ze: “Mam maakt zelfs nog een gezinsfoto hoor. Oké, ik pak zelfs mijn mascara en mijn haarstuk en probeer er nog iets leuks van te maken.”

Bron: Instagram