Zieke Martien in tranen na bezoek aan huisarts in ‘Chateau Meiland’

Na slechts een jaar in hun nieuwe huis in Noordwijk te hebben gewoond, gaan Martien en Erica alweer verhuizen. Ze hebben hun nieuwe droomhuis gevonden, even verderop. Hoewel de familie inmiddels de nodige verhuiservaring heeft, levert deze verhuizing toch ook weer stress op. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met de trouwdag van Maxime en Leroy die steeds dichterbij komt.

Martien is ziek

Niet alleen mentaal, ook fysiek heeft Martien last van steeds meer kwaaltjes. Zo kampt hij met rugpijn die zeurt en maar blijft aanhouden. “Rechtsonder, van die steken”, legt hij uit. Al vindt Erica dat hij zich aanstelt. “Hij heeft al snel stress. Dan denkt-ie meteen dat hij dood gaat. Dat kan natuurlijk wel, maar die kans is erg klein”, zegt ze. Toch besluit Martien naar de huisarts te gaan, want het voelt niet goed. Hij snapt er ook niks van. “Erica zegt altijd: Martien heeft nooit wat. En dat is ook zo, ik heb nooit wat.” Daarom raakt hij nu ineens in paniek.

De man is een hypochonder

Erica blijft hem een hypochonder vinden. “Als hij wat voelt, dan denkt hij meteen dat hij doodgaat. Alhoewel, hij is 60, dus er kan wel iets mis zijn. Maar als hij naar de huisarts gaat, dan is het voor hem wel serieus.”

Tranen in zijn ogen

En ze heeft gelijk, want als Martien weer thuis is, zegt hij dat er volgens de huisarts niets aan de hand is. “Hij zei: het is helemaal niet slecht. Het is waarschijnlijk gewoon een spier die in de verdrukking zit.” Hoewel Martien dus blij mag zijn, wordt hij toch overmand door emoties. “Ik ben blij dat ik geweest ben”, zegt hij met tranen in zijn ogen.

Trouwe kijkers van Chateau Meiland hebben intussen wel gemerkt dat Martien Meiland twee verschillende kleuren ogen heeft, maar hoe dat komt is voor veel mensen nog altijd een raadsel:

Bron: Chateau Meiland