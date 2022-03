Instagram-roddelkanaal JuiceChannel kwam met de roddel dat Rachel en Klaas onlangs in het ziekenhuis waren voor een vruchtbaarheidsonderzoek.

‘Vruchtbaarheidstest voor Rachel Hazes en Klaas Otto’

De roddelpagina schreef: “Klaas Otto en Rachel Hazes zijn vorige week samen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch geweest. Hier had Klaas Otto een onderzoek voor een vruchtbaarheidstest! Onze bron binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft aan dat ‘koppels’ dit meestal doen als zij nog kinderen willen...”

Ziekenhuis start onderzoek

Volgens JuiceChannel bestaat de kans dat we de 52-jarige Rachel binnenkort met een zwangere buik zien. Nu mogen we de berichten van dergelijke roddelpagina’s natuurlijk best met een flinke korrel zout nemen. Toch is dit gerucht voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis reden genoeg om een onderzoek te starten. Het ziekenhuis wil namelijk weten of een van hun medewerkers daadwerkelijk privacygevoelige informatie heeft gelekt. Een woordvoerder laat weten: “Los van de vraag of het bericht op waarheid berust, wat ik overigens niet weet, wordt dan altijd een onderzoek gestart.”

Zwanger na je 45e

We weten allemaal dat de kans op natuurlijk zwanger raken afneemt naarmate vrouwen ouder worden. De kans op een natuurlijke zwangerschap na je 45e is kleiner als toen je 25 was, maar het is zeker niet onmogelijk. Dat bewees ook Lisette, die zwanger raakte op haar 47e en dat pas ontdekte toen de bevalling al begon. Ook bij mannen neemt de vruchtbaarheid op latere leeftijd af. Zo schreef Trouw dat veel mannen boven de vijftig vaak al onvruchtbaar zijn.

Bron: RTL Boulevard