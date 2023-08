Zien! Beelden van de bruiloft van Duncan Laurence en zijn grote liefde

Eerder dit jaar maakte Duncan zijn bruiloftsplannen al bekend. En deelde hij meer over zijn liefdesleven.

Bruiloft

De twee trouwden afgelopen weekend in Zweden. Op foto’s is te zien hoe prachtig hun Scandinavische zomerbruiloft eruit zag. Ook Duncans beste vriendin deelt op haar Instagramaccount een kijkje achter de schermen op de bijzondere dag.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Duncan Laurence (@itsduncanlaurence) op 21 Aug 2023 om 3:12 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jels Ke (@jels_ke) op 21 Aug 2023 om 3:14 PDT

Verloving

Duncan en de Amerikaanse songwriter Jordan Garfield verloofden zich in 2020, in het jaar dat ze een relatie kregen. Eerder vertelde Duncan aan De Telegraaf dat zijn bruiloft een echte privégelegenheid zou zijn. “Dat gaat allemaal lekker privé achter de schermen gebeuren, ergens in Zweden. Duncan Laurence trouwt niet. Duncan de Moor trouwt in dat geval”, zei hij daarover, verwijzend naar zijn echte naam.

Sinds hij het Eurovisie songfestival won, staat Duncan Laurance volop in de schijnwerpers. In onderstaande video vragen we hem het hemd van het lijf.

Bron: RTL Boulevard