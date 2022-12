Zien: de eerste beelden van de KiKa-special van ‘Beste zangers’

Met de special wil de omroep aandacht vragen voor kinderen met kanker. Naast muziek zal er ook veel ruimte zijn voor persoonlijke verhalen. Dit keer niet die van de BN’ers, maar van kinderen en ouders die te maken hebben met deze ernstige ziekte.

‘Beste zangers’ KiKa-special

Wel zijn er BN’ers van de partij. Jaap Reesema, Maria Fiselier, Henk Poort, Tania Kross, Tabitha en Glen Faria zullen prachtige liedjes ten gehore brengen. Houd de zakdoekjes maar in de aanslag, want de zangers gaan in duet. De duetten-aflevering is altijd de seizoensafsluiter van de regulieren reeksen en bij veel kijkers favoriet.

Bijzondere verhalen

Jan Smit is wederom de presentator van het geheel, maar hij heeft dit keer Anita Meyer als hoofdgast naast zich op de bank. Glen Faria, Maria Fiselier en Tabitha gaan alle drie langs bij een gezin waarbij kinderkanker onderdeel van hun leven is of is geweest. Van die bijzondere bezoeken zien we de beelden in de uitzending. En natuurlijk wordt er opgeroepen om te doneren.

Eerste beelden

Het belooft een uitzending met de een lach en een traan te worden. Nu de omroep de eerste beelden heeft gedeeld, wordt meer duidelijk. Zo zullen Tania Kross en Henk Poort met elkaar zingen, maar Henk zingt ook een lied met Tabitha. En er lijkt tóch een solo-optreden te komen. We zien Jaap Reesema namelijk in zijn eentje Grijs vertolken, het liedje van Nielson waarmee hij afgelopen seizoen hoge ogen gooide.

Beste Zangers KiKa Special is 8 december om 20:30 uur te zien op NPO1.

Bron: AVROTROS