Zien: de eerste beelden van het nieuwe seizoen ‘Flikken Maastricht’

De finale van seizoen 16 liet ons in spanning achter. Hoe zal het aflopen met Wolf en wat gaat Eddie met Eva doen? Het duurt niet lang meer tot we erachter komen, want vanaf 17 februari is Flikken Maastricht terug op de buis.

Eerste beelden van seizoen 17

Seizoen 17 belooft loeispannend te worden. In de eerste beelden die de makers op Instagram delen zien we brandende auto’s, flink wat actie- maar ook schrikmomenten en spannende achtervolgingen.

Reacties van kijkers

Kijkers reageren razend enthousiast: ‘Eindelijk weer elke vrijdagavond Flikken! Yes, heb het zo gemist’, schrijft een fan. ‘Ik kan niet meer wachten’, laat een ander weten. Wel roepen de beelden wat vragen op: ‘Nou vraag ik me wel af wat er in de koelkast ligt? Misschien een verloren trouwring?’

‘Flikken Maastricht’

Flikken Maastricht is een enorme kijkcijferhit. Het is goed voor meer dan 1,5 miljoen kijkers per aflevering. Daarom komt er niet alleen een 17e seizoen, maar is ook het 18e seizoen al besteld! Flikken Maastricht is vanaf vrijdag 17 februari wekelijks rond 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.

