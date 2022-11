Zien: de eerste spannende beelden van het nieuwe seizoen van ‘Wie is de mol?’ zijn naar buiten gebracht

En ook al betreft het slechts een video van 11 seconden, de beelden zorgen er voor dat we direct op het puntje van onze stoel zitten.

Nieuw seizoen ‘Wie is de mol?’

Heb je het even gemist? Deze kandidaten doen dit jaar mee: acteur en zanger Soy Kroon, actrice en cabaretière Annick Boer, presentatrice Froukje de Both, techjournalist Daniël Verlaan, schrijver en journalist Sander de Kramer, hoofdredacteur en journalist Anke de Jong, Olympisch zwemster Ranomi Kromowidjojo, cabaretier en acteur Nabil Aoulad Ayad, presentator Jurre Geluk en theateractrice Sarah Janneh.

Zuid-Afrika

Het seizoen speelt zich dit keer af in Zuid-Afrika. Dat is niet voor het eerst, in 2013 was dat ook al het geval. Fans met een goed geheugen weten nog wel hoe spectaculair dat was. Tien jaar later keert het programma er weer terug.

Eerste beelden

De grote vraag is en blijft natuurlijk altijd: wie is de mol? Vorig jaar was dat acteur Everon Jackson Hooi. Hij kreeg dit jaar de schone taak om de nieuwe mol in te lichten over zijn of haar bijzondere rol.

Wie o wie?

In de net onthulde eerste beelden van het nieuwe seizoen zien we hoe dat eraan toe ging. We zien alle kandidaten in een cirkel staan met in het midden een telefoon. Om de beurt pakken de kandidaten de telefoon op. Everon bevindt zich aan de andere kant van de lijn: “Je zou nog een telefoontje krijgen met de mededeling: kandidaat of mol? Dit is dat telefoontje. Ben je er klaar voor?” Spannend!

Het AVROTROS-programma Wie is de Mol? is vanaf 7 januari 2023 weer wekelijks te zien op NPO1 om 20:30 uur.

Bron: Wie is de mol?