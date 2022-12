Weekblad Story meldt deze week dat Louis een gloednieuw penthouse in Noordwijk heeft aangeschaft, voor ruim tien miljoen euro. In het tv-programma Shownieuws vertelt hoofdredacteur Guido den Aantrekker er meer over.

Nieuw penthouse voor Louis van Gaal

Het wooncomplex waar het penthouse in komt, is momenteel in aanbouw. Grappig eraan is de naam: het gaat namelijk Residence van Oranje heten. Dat moet Louis toch hebben aangesproken. Op de locatie in kwestie staat nu Hotel van Oranje, dat wordt deels gesloopt en deels opgeknapt, en er worden nieuwe, luxe appartementen omheen gerealiseerd. Louis en zijn vrouw Truus zullen er alle luxe van een hotel gaan ervaren. Volgens Guido mogen de bewoners van die appartementen namelijk gebruikmaken van de hotelfaciliteiten.

Mooiste huis van Noordwijk

De residentie wordt momenteel nog gestript, maar als het zover is zal de complete inrichting naar verluidt worden gedaan door Monique des Bouvrie. Guido is onder de indruk en noemt het: “Ongekend en waanzinnig” en zegt: “Sorry voor de Meilandjes, maar Louis en Truus hebben straks het mooiste huis van Noordwijk.”

Meest luxueuze appartementencomplex

Op de site van het project lezen we: ‘Residence van Oranje omvat 70 ultra high-end appartementen en penthouses in combinatie met de ultieme luxe van het nieuwe vijfsterren-plus Hotel van Oranje. Adembenemend uitzicht op de Noordzee, het strand, de duinen en het charmante dorp ‘Kuuroord Noordwijk’. Niet alleen is dit het meest luxueuze appartementencomplex aan de Nederlandse kust, de eigenaar treedt toe tot een select gezelschap dat ultiem comfort altijd binnen handbereik heeft.’ Toe maar!

Al woonachtig in Noordwijk

Louis heeft momenteel al een appartement op slechts twee kilometer afstand van dit nieuwe stulpje. De kans is groot dat dit binnenkort in de verkoop komt. Daarnaast heeft hij ook een villa in Portugal, waar hij graag heengaat om van het zonnetje te genieten.

Zien: dít is het peperdure nieuwe penthouse van Louis van Gaal Beeld Residence van Oranje

