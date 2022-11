Zien! Freek Vonk weer aangevallen: “Deze jongen heeft me flink te pakken genomen”

Het is al de vierde keer dat Freek door een dier is aangevallen. Begin dit jaar nog had hij een confrontatie met een tijgermeerval. Twee jaar eerder was het een tapijtpython die hem aanviel en in 2017 liep hij een veelbesproken haaienbeet op.

Kielrugslang

Donderdag liet Freek in een filmpje op Instagram zien waarin een slang hem in de jungle van Suriname aanvalt. De presentator blijft rustig en praat door, terwijl duidelijk een bebloede neus te zien is. Maar Freek is niet van slag en blijft gefascineerd door de roodbruine kielrugslang.

Minder zwaar gewond

Bij de aanval van de tijgermeerval was Freek ook in de Surinaamse jungle en moest hij met spoed naar het ziekenhuis in hoofdstad Paramaribo worden gebracht met een afgebroken stekel in zijn hand. Deze keer raakte hij gelukkig minder zwaar gewond.

‘Stoute jongen’

“Voor mensen zijn ze totaal ongevaarlijk en dat is maar goed ook, want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen hier in mijn neus. Stoute jongen”, zegt Freek in de video terwijl hij de kielrugslang aan de camera laat zien. “Ik ben helemaal okay hoor. No biggie”, zegt hij in een begeleidende story.

Freek krijgt in ieder geval op zijn Instagram steun van zijn fans. Ze blijven onder de indruk van zijn lef.

