Zien: Gordon deelt de eerste beelden van het nieuwe seizoen ‘Down the road’

‘Alvast een heerlijk voorproefje op een heerlijk seizoen van Down the road! We starten 3 januari om 20.30 uur op SBS6. Gaan jullie weer kijken?’, schrijft Gordon op Instagram.

Eerste beelden

Met deze beelden onthult hij gelijk dat de roadtrip dit keer door België en Frankrijk gaat. De groep eindigt in Parijs en brengt ook een bezoekje aan de Eiffeltoren. In de eerste beelden wordt ook de groep aan ons voorgesteld: JP, Daphne, Lisa, Jurre, Kenya, Troy, Lara en Chris gaan het grote avontuur aan. In de twee weken dat ze op pad zijn gaan ze onder andere druiven plukken, overnachten in huifkarren, zelf vuur maken én in een klein vliegtuigje vliegen.

‘Down the road’

Het programma Down the road is afgeleid van een Vlaams format. In de Nederlandse variant gaat Gordon met een groep jongeren met het syndroom van Down op reis. Met z’n allen gaan ze op avontuur en de jongeren doen soms dingen die ver buiten hun comfortzone liggen, maar samen lukt het ze. Een mooie stap naar extra zelfstandigheid, iets waarnaar mensen met het syndroom van Down vaak zo verlangen.

Eerste seizoen

Vorig seizoen ging de groep naar Texel en mochten ze onder andere ziplinen en parachutespringen. Gordon ontving veel lof na het eerste seizoen, kijkers vonden massaal dat hij het ontzettend leuk deed. Het seizoen was goed voor gemiddeld 700.000 kijkers per aflevering.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 29 Dec 2022 om 5:11 PST

‘Down the road’ Beeld Talpa

Gordon heeft een prachtig penthouse in Amsterdam-Noord gekocht met zijn ex. Dit is hoe dat zit:

Bron: Instagram