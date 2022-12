Zien! Gordon sluit het jaar af met een haartransplantatie

Hij deelt de beelden hiervan op Instagram. “Happy new hair! Gelukkig nieuw haar allemaal’, schrijft de zanger.

Gordon ondergaat haartransplantatie

Gordon is in 2022 flink wat kilo’s afgevallen, maar hij vond zijn transformatie nog niet compleet. “Bijna het einde van dit klote jaar en aangezien ik al een nieuwe body heb, van min 23 kilo, dacht ik: laat ik m’n haar dan ook maar een beurt geven, zodat we fris en fruitig een nieuw begin kunnen maken van dit 55ste levensjaar”, schrijft hij.

Nieuwjaarswens

Hij laat weten dat hij 2023 zal beginnen met een wereldreis. Ook schrijft hij zijn nieuwjaarswens van zich af: “Ik hoop dat dit jaar de mensen weer wat aardiger en liever kunnen worden naar elkaar toe. Gun elkaar het beste en probeer een zo goed mogelijk mens te zijn. Verbind in plaats van verbreek en hou vast aan eigen waardes en laat iedereen in zijn of haar waarde, dan komen we een heel eind.”

Nieuw jaar, nieuw haar

Wijze woorden! Nog even terug naar die nieuwe coupe: daar is nu nog niet zoveel van te zien. Gordon is juist zonder haar uit de ingreep gekomen. Wij zijn benieuwd hoe zijn lokken er de komende tijd uit gaan zien. Voor wie Gordon nog in zijn oude gedaante wil bewonderen: vanaf aanstaande dinsdag is hij terug op de buis met een nieuwe seizoen Down the road. Daar deelde hij deze week de eerste beelden van.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 30 Dec 2022 om 2:41 PST

Bron: Instagram