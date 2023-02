Zien! Jim Bakkum en kinderen verrassen Bettina Holwerda op haar verjaardag

Een volle zaal en haar gezin met manlief Jim Bakkum (35) en kinderen Posy en Lux zongen Bettina toe aan het einde van de voorstelling. Ze deelt daarvan een filmpje op Instagram.

“Ik heb geen woorden voor gisteravond”, zegt ze zaterdag in het bericht bij de video. “Ik vierde m’n verjaardag ietsje groter dan normaal, oftewel: met een volle zaal. Aan het einde kwamen, als totale verrassing, Jim, Posy en Lux het toneel op lopen.”

‘Lang zal ze leven’

In de video is te zien hoe Jim en de kinderen het podium op komen lopen. “Ik kan je niet beschrijven hoe dat voelde. Mijn lieve man en twee derde van m’n lieve kinderen daar op die plek. En dan ook nog m’n geweldige collega’s en het leukste publiek van de wereld erbij.”

Het hoogtepunt is misschien toch wel dat dochtertje Posy Bettina begint toe te zingen en het publiek haakt in en zingt ‘Lang zal ze leven’ hard mee. “En dat m’n dochter de microfoon pakt en voor een volle zaal gaat zingen is… Ik ga dit nooit vergeten, nooit.”

Jim slaapt op zolder

Vrijdag schreef Bettina al op Instagram dat ze zo ‘lucky’ is met haar gezin. In de ochtend werd ze ook al verrast. “Een man die op zolder slaapt ‘want ik moet er om een bepaalde reden heel vroeg uit en wil niet dat je wakker van me wordt. Kinderstemmetjes die ‘fluisterend’ de trap op komen en vervolgens in chaotisch zingen uitbarsten.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door BETTINA HOLWERDA BAKKUM (@bettina_holwerda) op 18 Feb 2023 om 8:28 PST

Bron: XXX