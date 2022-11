Zien: Leontine Ruiters zet kapseltrend voor 2023

Dat halflange haar stond Leontine prachtig, maar we moeten toegeven: met haar nieuwe look slaat ze de plank ook allesbehalve mis. Leco postte op Instagram een foto van haar bob met curtain bangs. De reacties van volgers zijn lovend.

Wat staat Leontine niet?

‘I love a Bob. So 90s, zo nu. Glad, met krul, met spiraal, met een haarband, als wetlook, noem maar op!’, schrijft Leco bij een foto van Leontine met haar nieuwe kapsel, zelf duidelijk ook helemaal in zijn nopjes met wat hij bij elkaar heeft geknipt. Hij legt uit wat hij precies bij haar heeft gecreëerd: ‘Nu bij @leontineborsato een korte bob met curtain bangs in een koperbruine kleur met lichtkopere highlights.’ Het geheel wordt afgemaakt door een gevlochten haarband die matcht met de kleur van haar lokken. Leco benadrukt nog maar eens hoe goed ze eruitziet. ‘Staat ook weer leuk, zeker ook met een haarband. Maar goed, wat staat haar niet?’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Leco van Zadelhoff (@lecolook) op 22 Nov 2022 om 6:34 PST

Durft Leco de uitdaging aan?

Zijn volgers zijn het roerend met hem eens. Jim Bakkum, bijvoorbeeld, reageert: ‘Zij kan natuurlijk alles hebben.’ Ook Leontine zelf is er erg enthousiast over. ‘Blij mee’, schrijft ze, vergezeld door een viertal hartjes. Een enkele Instagrammer houdt er een licht zuur gevoel aan over. ‘Tja, en iedereen heeft ook een Leco tot zijn beschikking. Pfff.’ Een ander daagt Leco uit om haar coupe onder handen te nemen – als hij durft. ‘Kom maar op met jouw handen dan! Met mijn haar heb je een megaklus. Durf je de uitdaging aan?’ Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De nieuwe lover van Leontine

Haar kapsel is overigens niet het enige nieuwe aan Leontine. Ze heeft namelijk een kersverse lover. Heb je het nieuws gemist? Hier lees je er alles over. Plus, wat haar ex Marco ervan vindt...

Bron: Instagram