Met een bride to be-sjerp om bestormde Maxime met haar vriendinnengroep en zus Montana Amsterdam. De foto’s die Maxime op Instagram deelt, laten zien dat haar vrijgezellenfeest een groot succes was. In een luxe sloep voeren de vrouwen door de grachten, waarna ze een kroeg indoken.

Bloemenmeisje

Maximes dochter Claire, uit een eerdere relatie, krijgt een bijzondere taak op de bruiloft van haar moeder: ze wordt het bloemenmeisje en mag als klap op de vuurpijl de ringen dragen. En niet haar vader Martien, maar haar moeder Erica begeleidt Maxime op de grote dag naar het altaar.

Over de bruiloft van Maxime Meiland

Op 6 maart dit jaar deelde Maxime dat ze ten huwelijk is gevraagd door haar aanstaande man Leroy. Wanneer en waar het stel precies gaat trouwen, is niet bekend. In elk geval niet op het strand, vertelde Maxime eerder aan RTL Nieuws. En ze zal een échte trouwjurk dragen, liet ze aan Shownieuws weten: “Wel helemaal wit. Trouwen doe je maar één keer, daar gaan we dan maar vanuit”, zei ze lachend. “Dus ja, je moet wel uitpakken.”

