Zien: Mick uit ‘MAFS’ deelt foto’s van zijn nieuwe vriendin

Hij deelt lieve kiekjes met zijn kersverse vriendin op Instagram.

Mick uit ‘MAFS’ heeft nieuwe vriendin

Hij schrijft erbij: ‘Ze is zooo leuk! En knap! En heellll lief! Love you.’ Om wie het hier gaat? De knappe dame heet Beau en ze is net als Mick zelf een Amsterdammer. Mick liet al eerder aan RTL Boulevard weten dat hij weer gelukkig was in de liefde, maar vertelde niet met wie. Dit is ook de eerste keer dat hij foto’s van de gelukkige dame deelt.

Pril geluk

Tegen RTL Boulevard zei hij destijds “Het is nog heel pril. Ik denk wel dat ik het een kans ga geven. Hopelijk komt het van beide kanten.” Mick's gebeden zijn verhoord, want de twee zijn nu inderdaad samen!

Felicitaties

Op Instagram stromen de felicitaties binnen. Ook bekend Nederland wenst het stel veel geluk toe. Zo laat Monique Smit weten: ‘Toppertjes! Wat is de liefde toch mooi hè.’ En schrijft Kaj van der Voort: ‘Blij voor je kerel!’

Nog meer liefdesgeluk

Mick is niet de enige uit Married at first sight die niet getrouwd bleef, maar onlangs toch liefde vond. Dat geldt namelijk ook voor kandidaten Milly en Lizzy. Zo deelde Milly dit lieve kiekje. En is Lizzy smoorverliefd op Rutger.

Bron: Instagram