Dat doet ze in de videoclip van haar nieuwste nummer, genaamd Don't change.

Beelden van Anouks bruiloft

In de clip zien we beelden van hoe Dominique en de kinderen zich klaarmaken voor het grote moment. Waar zij hier uitgebreid de tijd voor hadden, moest Anouk zich razendsnel klaarmaken, want de huwelijksvoltrekking vond plaats halverwege haar concert. Ook dat is te zien in de clip.

Snel de trouwjurk in

We zien hoe Anouk zich vliegensvlug in haar trouwjurk hijst en haar make-up even snel laat bijwerken. Ze zong voorafgaand aan de ceremonie een aantal nummers, gewoon in een Adidas-outfit.

Én door

Na het jawoord, volgde een vuurwerkshow en ging Anouk weer verder met haar optreden. In haar trouwjurk zong ze nog een aantal van haar hits.

Don't change

Haar nieuwe nummer gaat over Dominique. Zoals de titel al zegt, zingt ze dat hij nooit hoeft te veranderen. Voor haar is hij perfect zoals hij is. Luister het nieuwe liedje hier én kijk natuurlijk vooral even naar de unieke backstagebeelden in de clip:

Bron: YouTube