ZIEN: Roy Donders deelt foto met zijn nieuwe vriendin Michelle

Nu plaatst hij een nieuwe foto met zijn vriendin Michelle.

Onbekende gevoelens

In een interview met Privé vertelde Roy dat zijn hart is gestolen door een vrouw. Hij leerde haar kennen op vakantie in Griekenland en voelde iets voor haar dat hij nog niet eerder had gehad.

Verbaasde reacties

Michelle had toen nog een relatie, maar kreeg toch gevoelens voor Roy. Sinds december 2021 zijn de twee een setje. Dit nieuws aan zijn familie vertellen vond de stylist van het zuiden heel spannend, maar nu weet heel Nederland het. En dat zorgde voor een hoop verbaasde reacties.

Het doet ’m goed

Gelukkig kreeg het stel ook veel lieve berichten. Op Instagram plaatst Roy nu een foto van hen samen mét een dankwoordje. “Bedankt voor alle lieve berichtjes, reacties. Echt geweldig, dat doet ons goed. Iedereen een heel fijn weekend toegewenst en geniet ervan”, schrijft Roy.

Reacties van bekend Nederland

De stylist kreeg veel berichten van fans, maar ook andere BN’ers staken hem een hart onder de riem. Zo lieten onder andere Shirma Rouse en Kim Kötter weten blij voor hem te zijn.

Zus Rian

Roy’s zus Rian reageerde al helemaal enthousiast. “Ik ben zo heppie de peppie opgestaan weer. Er is een soort droom van mij in vervulling gegaan. Ik wil helemaal niemand beledigen, maar ik vind het zo geweldig. Ik heb een schoonzus. Dat had toch niemand kunnen bedenken of verzinnen. Ik heb gewoon een schoonzus!”, liet zij weten.

Bron: Instagram