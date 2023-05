Zijn ze nog samen? Zó gaat het met boerin Janine en Sander uit ‘Boer zoekt vrouw’

In de nieuwste aflevering van Onze boerderij in Europa geven Janine en Sander het verlossende antwoord op deze prangende vraag.

Janine en Sander in ‘Boer zoekt vrouw’

In 2021-2022 deed schapenboerin Janine mee aan het populaire programma Boer zoekt vrouw. Dit was niet zo makkelijk voor haar, want de camera’s én de mannen zorgden voor veel stress en slapeloze nachten. Toch zette ze door. En dat geldt ook voor Sander. Hij viel als een blok voor Janine, maar zij aarzelde. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen. Want die twee zijn nog altijd gelukkig samen.

Op en neer reizen

In Onze boerderij in Europa gaat Yvon op pad met Janine en Sander. Samen gaan ze met Bertie op avontuur door Groot-Brittannië. Hun eerste stop is uiteraard een schapenboerderij.

Voordat presentatrice Yvon Jaspers met het stel in gesprek gaat over het afgelopen jaar, geeft ze de kijkers alvast een update. “Een jaar verder heeft de liefde zich verdiept. Steeds vaker en voor een steeds langere periode reist Sander van Friesland naar Zuid-Limburg om mee te helpen op het schapenbedrijf van Janine.”

Balans zien te vinden

Sander werkt ontzettend hard mee op de boerderij van Janine, maar toch is de stap nog niet gezet om te verhuizen. “Het voelt nu nog een beetje als ‘mijn bedrijf’ en dat moet langzaam een beetje anders gaan voelen”, legt Janine uit. Ook vindt ze het lastig dat hij veel wil veranderen. “We moeten daar een beetje balans in vinden.”

Nog even geduld

Toch merkt Yvon op dat de Friese Sander in zijn hoofd al een beetje naar het zuiden aan het schuiven is. “Ja, het is wel dat als ik het werk klaar heb in Friesland, dan ben ik bij Janine”, geeft hij toe. Kortom: het gaat wel een kant op. “Maar dat moet ook. Als je stil blijft staan, dat werkt ook niet. Er moet wel vooruitgang in zitten”, zegt Sander met een pijnlijk lachje. Wordt vervolgd!

Bron: Onze boerderij in Europa