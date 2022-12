Zin in! Omroep MAX onthult smakelijke details van het nieuwe seizoen ‘Heel Holland bakt’

Bakken maar! Het is alweer het tiende seizoen van het populaire bakprogramma. Natuurlijk wordt er uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere jubileumjaar.

Nieuw seizoen ‘Heel Holland bakt’

In de allereerste aflevering moeten de kandidaten onder toeziend oog van presentator André van Duin en juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven een wel heel bijzondere taart maken. Elke aflevering begint met de leader van Heel Holland bakt, waarin een grote taart te zien is. Die mogen ze gaan bakken! En dat is niet het enige. Trouwe kijkers weten dat er altijd een spektakelstuk moet worden gemaakt. Dit keer moet dit baksel in het teken staan van het tienjarige jubileum én het moet 3D-elementen bevatten. Wij zijn razendbenieuwd.

Mooi eerbetoon

In de eerste aflevering wordt ook stilgestaan bij de voormalige HHB-presentatrice Martine Bijl, die in 2019 overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. De technische opdracht zal om haar draaien. Om haar te eren wordt de kandidaten gevraagd haar favoriete appelkoek te maken. Een mooie aftrap van het seizoen, dus.

Van Gogh, karamel en Chinees Nieuwjaar

Hoe de rest van de reeks eruit gaat zien? Natuurlijk staat er net als ieder jaar weer een aflevering in het teken van Kerst. Ook Nieuwjaar komt aan bod, maar dit keer zal het gaan om Chinees Nieuwjaar. Andere thema’s die voorbijkomen zijn Van Gogh, karamel en koek. Iedere week valt er een kandidaat af, tot de grote finale op zondag 5 februari.

Heel Holland bakt is vanaf zondag 18 december om 20:30 uur te zien op NPO1.

Zo bak je zelf chocoladekruidnoten:

Bron: Omroep MAX