Zo denkt Paul de Leeuw over ouder worden: “Het heilige moeten is minder”

In maart vierde Paul zijn zestigste verjaardag en daar is hij nuchter over. “Als je vraagt: hoe bevalt het: ik heb helemaal niet het gevoel dat ik dat ben. Soms kijk ik naar oude mensen, en dan overvalt het me: ze zijn misschien wel jonger dan ik!”

Paul hoopt er nog wel een tijd te zijn. Zijn moeder is nu 90, zijn vader werd 88. “Ik hoop dat ik goede genen heb. Dat weet je niet hè, ik ben ook de enige die kaal is in de familie. Maar mij zul je niet horen klagen.”

Niet meer de eerste viool op tv

Op tv komen vindt de presentator nu veel minder belangrijk dan vroeger. Al is er wel een kans dat hij binnenkort terugkeert als presentator van Ranking the stars, onthult hij. Maar verder? “Het heilige moeten is weg. Ik zei drie jaar geleden al tegen mezelf: hou er maar rekening mee dat je links en rechts wordt ingehaald en dat je niet meer de eerste viool gaat spelen op tv-gebied.”

Niet bang voor ziekte

Paul is nu zes jaar schoon nadat blaaskanker bij hem was geconstateerd. “Als je op mijn 45ste had gezegd dat ik dat had, was ik waarschijnlijk al in bed gaan liggen en dan had ik iedereen aan me langs laten trekken om afscheid te nemen. Nu ging het best raar. Ik ben binnen 24 uur geopereerd en het was klaar.”

Hecht gezin

De angst voor ziekte is weg, maar in de dood heeft hij geen trek. “Ik wil nu niet dood vanwege de kinderen, dat is wel een ding.” Als gezin zijn ze heel hecht. Ook houdt zijn partner, met wie hij al 27 jaar is, hem op de grond. “Na het concert met de Streamers in het Olympisch Stadion laatst deed ik mijn poncho aan en stapte gewoon op de fiets naar huis. Dat zag ik Michael Jackson niet doen. En dan met de kinderen ergens Pekingeend eten, het toppunt van geluk.”

