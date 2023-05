Zo gaat het écht met het spraakmakende ‘Boer zoekt vrouw’-koppel Maud en Evert

Vorig jaar ontmoetten Maud en Evert elkaar voor het eerst tijdens de speeddates in Boer zoekt vrouw. Na een hobbelige zoektocht (waar we allemaal van konden smullen) kiest boer Evert voor Maud. De liefde bloeit op tussen die twee. Maud trekt zelfs een paar maanden nadat de cameraploeg van BZV weg is, al bij Evert in.

Maud en Evert nog altijd verliefd

In de nieuwste aflevering van Onze boerderij in Europa wordt gelijk duidelijk dat het stel een jaar later nog steeds samen is. Behalve een bakkie koffie bij de buren is het koppel sinds de citytrip in Boer zoekt vrouw niet meer van het eigen erf geweest. Het is dus best bijzonder dat het koppel samen op pad is. In de gammele camper valt op dat de chemie tussen Maud en Evert nog altijd goed zit.

Plagen is...

Ook al doet Maud ontzettend haar best, ze geeft eerlijk toe dat ze het werken op de boerderij nog niet helemaal in de vingers heeft. “Dan had ik ook meer kunnen betekenen voor het bedrijf.” Ze vindt het dan ook jammer dat ze elkaar niet 25 jaar eerder hebben ontmoet. “Ik vind het echt eeuwig zonde dat ik niet als 15-jarig meisje op een boerderij ben opgegroeid”, zegt ze. Evert reageert gelijk met: “Mijn schuld hè, mijn schuld?” “Ja, je had me eerder moeten zoeken”, grapt Maud.

Voor wat, hoort wat

Maud wil graag beginnen aan een moestuin. Kan ze toch lekker buiten op de boerderij werken, terwijl Evert met de koeien bezig is. Maar voor wat, hoort wat. Tijdens de trip door Engeland zat Evert met Maud op een quad om de kalfjes melk te geven. Dit vond hij zo tof, dat hij nu dolgraag zelf een quad wil. Maud is wat minder enthousiast, maar is bereid een hand over haar hart te strijken. Mits zij een moestuin krijgt. Evert vindt het allemaal prima.

